التعليقات: 0

بعد فحوصات طبية شاملة

الشاي الأسود يساعد النساء على مكافحة السرطان

الشاي الأسود يساعد النساء على مكافحة السرطان
weam.co/530114
واشنطن- الوئام:

كشفت دراسات أجراها علماء من الولايات المتحدة أن تناول الشاي الأسود له تأثير مضاد لأنواع من السرطان.

وشاركت في هذه الدراسات نساء من مختلف الأعمار، وطلب الباحثون من مجموعة منهن تناول الشاي فقط كمشروب، وسمح للأخريات بتناول أي مشروب يرغبن به باستثناء الشاي.

وأجرى الباحثون فحوصات طبية شاملة للمشاركات قبل بداية الدراسة وعقب انتهائها وبينت النتائج أن تناول الشاي بصورة دورية ساعد في حصول تغيرات إيجابية في الهرمونات، فمثلا استقر استقلاب هرمون الإستروجين في أجسامهن.

ويرى العلماء أن هذا الاستقرار في استقلاب الإستروجين والمحافظة على نسبه الطبيعية، ضمن لأجسام النساء وقاية ضد السرطان مقارنة بالمشاركات الأخريات اللواتي تناولن مشروبات مختلفة باستثناء الشاي، ما يشير إلى أن ارتفاع تركيز هذه الهرمون يزيد من احتمال الإصابة بالسرطان.

روابط ذات صلة

وظائف للرجال والنساء بهيئة الرقابة والتحقيق

وظائف للرجال والنساء بهيئة الرقابة والتحقيق
تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بوزارة النقل

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بوزارة النقل
وظائف للجنسين برواتب تصل لـ«11085» ريال بالخطوط السعودية

وظائف للجنسين برواتب تصل لـ«11085» ريال بالخطوط السعودية
«التجارة» تدعو المتقدمين والمتقدمات لوظائفها لمطابقة البيانات النهائية

«التجارة» تدعو المتقدمين والمتقدمات لوظائفها لمطابقة البيانات النهائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>