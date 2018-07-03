عودة الشيشة لمطاعم وفنادق الرياض

الرياض- الوئام:

ذكرت مصادر أن وزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية، اتفقتا على 4 شروط بخصوص السماح بعودة الشيشة لمطاعم وفنادق مدينة الرياض.

وأشارت المصادر إلى أن الشؤون البلدية تنظر لعودة الشيشة باعتبارها عائداً استثمارياً في ظل الاتجاه نحو الانفتاح السياحي بينما أبدت الصحة تحفظها على الأمر، خشية من الانعكاسات السلبية الناتجة من السماح بها.

وأوضحت المصادر أن المباحثات بين الوزارتين أسفرت عن التوصل إلى حل وسط، يتمثل في تحديد نطاقات جغرافية ضيقة لتدخين الشيشة بحيث تكون وجهة سياحية ومقصداً للزوار بحسب عكاظ.

بالإضافة لتهيئة الأماكن من حيث التهوية وأن تكون بعيدة عن جلسات غير المدخنين وعدم السماح لمَن تقل أعمارهم عن 18 سنة بدخولها.