التعليقات: 0

وفقا لــ 4 شروط

عودة الشيشة لمطاعم وفنادق الرياض

عودة الشيشة لمطاعم وفنادق الرياض
weam.co/530118
الرياض- الوئام:

ذكرت مصادر أن وزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية، اتفقتا على 4 شروط بخصوص السماح بعودة الشيشة لمطاعم وفنادق مدينة الرياض.

وأشارت المصادر إلى أن الشؤون البلدية تنظر لعودة الشيشة باعتبارها عائداً استثمارياً في ظل الاتجاه نحو الانفتاح السياحي بينما أبدت الصحة تحفظها على الأمر، خشية من الانعكاسات السلبية الناتجة من السماح بها.

وأوضحت المصادر  أن المباحثات بين الوزارتين أسفرت عن التوصل إلى حل وسط، يتمثل في تحديد نطاقات جغرافية ضيقة لتدخين الشيشة بحيث تكون وجهة سياحية ومقصداً للزوار بحسب عكاظ.

بالإضافة لتهيئة الأماكن من حيث التهوية وأن تكون بعيدة عن جلسات غير المدخنين وعدم السماح لمَن تقل أعمارهم عن 18 سنة بدخولها.

روابط ذات صلة

وفاة الفريق الركن غيث الحربي القائد السابق لقوات الأمن الخاصة

وفاة الفريق الركن غيث الحربي القائد السابق لقوات الأمن الخاصة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين
د. صالح التميمي رئيساً تنفيذياً للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض

د. صالح التميمي رئيساً تنفيذياً للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض
تفاصيل وظائف خريجي الثانوية بالمعهد السعودي الياباني للسيارات

تفاصيل وظائف خريجي الثانوية بالمعهد السعودي الياباني للسيارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>