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توجيه 11 فرق إسعافية

إصابة 11 شخصاً بحادث اصطدام عدة سيارات بمكة

إصابة 11 شخصاً بحادث اصطدام عدة سيارات بمكة
weam.co/530119
مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

أصيب 11 شخصاً في حادث إصطدام سيارات متعددة بمكة المكرمة . وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مساء أمس بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم لعدد من السيارات وبه عدد من الإصابات.

وفور تلقي البلاغ تم توجيه ١١ فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني فارس العقيلي. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ١١ اصابة منها ٥ إصابات خطرة وأصابه متوسطة و٤ إصابات بسيطة.

وعليه فقد تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين ونقلت ٧ إصابات إلى مستشفي النور التخصصي كما نقلت ٤ اصابات إلى مستشفى الملك فيصل بالششه.

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