هروب اللص الشهير رضوان فايد بمروحية من سجنه بباريس

باريس- الوئام:

قالت السلطات الفرنسية إن اللص الشهير رضوان فايد هرب من سجنه في العاصمة باريس على متن طائرة مروحية.

واستطاع فايد الهرب بمساعدة ثلاثة من أعوانه مدججين بالسلاح هبطوا بطائرة مروحية في ساحة السجن.

وتوجهت المروحية إلى منطقة غونيس القريبة من السجن وعثرت عليها الشرطة المحلية.

وفايد من بين المجرمين المعروفين في فرنسا وكان يقضي عقوبة السجن لإدانته بارتكاب عدد من جرائم السطو المسلح.

وكتب فايد في عام 2009 كتابا يتحدث فيه عن تجربة نشأته في ضواحي تتفشى فيها الجريمة في باريس وكيف احترف الجريمة.

وكان قد زعم أنه ترك الجريمة، غير أن الشرطة الفرنسية تعتقد أن فايد هو العقل المدبر لحادث سطو ارتكب عام 2010 أسفر عن مقتل شرطية، وحُكم عليه في الجريمة في شهر أبريل الماضي.

وحُكم على فايد بعقوبة السجن 25 عاما وكان يقضي عقوبته في سجن في منطقة “ريو” في “سين إيه مارن”.

وليست هذه المرة الأولى التي يهرب فيها فايد من السجن، إذ هرب عام 2013 بعد أقل من نصف ساعة من وصوله إلى سجن “سيكيدين” في شمالي فرنسا خارج مدينة ليل، واحتجز أربعة من حراس السجن رهائن كدروع بشرية وفجّر عددا من أبواب السجن، واستطاعت الشرطة اعتقاله بعد ستة أسابيع.