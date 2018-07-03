إنتقادات لسيناتور أسترالي طالب زميلته بالكف عن مطاردة الرجال!

سيدني- الوئام:

طالبت السيناتور الأسترالية سارة هانسون يونغ أحد خصومها السياسيين بالاستقالة من منصبه بسبب الإهانات العدوانية والجنسية التي وجهها لها.

وكان السيناتور ديفيد ليونهيلم قد أدلى بتصريحات عن حياة هانسون يونغ الشخصية في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، كما أدلى بنفس التصريحات مرة أخرى في مقابلة تلفزيونية في مطلع الأسبوع الجاري.

وقد أدان نواب آخرون تصريحات ليونهيلم. وقال ليونهيلم، الذي ينتمي لحزب الديمقراطيين الأحرار، إنه لن يعتذر.

وأدلى ليونهيلم بهذه التصريحات لأول مرة يوم الخميس الماضي، خلال نقاش حول مكافحة العنف ضد المرأة، وهو الموضوع الذي يخضع لكثير من النقاش منذ مقتل الممثلة الكوميدية يوريديس ديكسون.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ يتحدثون عما إذا كان ينبغي تخفيف القيود المفروضة على استيراد بعض الأسلحة لمساعدة النساء على حماية أنفسهن.

وقال ليونهيلم لهانسون يونغ – التي عارضت الاقتراح – في غرفة مجلس الشيوخ بأنها يجب أن تتوقف عن مطاردة الرجال.

وأدلى بتصريحات مماثلة في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” الأسترالية يوم الأحد الماضي.

وردت هانسون يونغ بتغريدة قالت فيها إنها لن تخضع للترهيب أو التخويف وأنها تسعى للحصول على مشورة قانونية.