«الاحصاء» تكشف وضع سوق العمل ومعدل البطالة للسعوديين

الرياض- الوئام:

تعقد الهيئة العامة للإحصاء GASTAT مؤتمرًا صحفيًّا يوم الخميس القادم 21 شوال 1439هـ الموافق 5 يوليو 2018 في مقرها بالرياض للإعلان عن نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من العام الحالي 2018م.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء الأستاذ تيسير المفرج بأنه سيتم الإعلان من خلال المؤتمر الصحفي عن معدل البطالة لإجمالي السكان ومعدل البطالة للسعوديين للربع الأول من عام 2018 وبيانات قوة العمل، كما سيتم توضيح المنهجية الإحصائية لنشرة سوق العمل لممثلي وسائل الإعلام الذين يُعدُّون من شركاء الهيئة الرئيسيين في نشر البيانات الإحصائية، نظرًا لما تقوم به وسائل الإعلام من أدوار مهمة في نشر الوعي الإحصائي لدى المجتمع.

وأكد المفرج على حرص الهيئة العامة للإحصاء على أن تكون النشرة شاملة ومستوفية لجميع البيانات والمعلومات التي يحتاجها عملاء الهيئة، مع الالتزام بتطبيق مبدأ الشفافية الذي تعتمده الهيئة كإحدى القيم والمعايير الأساسية للعمل الإحصائي.

الجدير بالذكر أن نشرة سوق العمل التي تنشرها الهيئة بشكل ربع سنوي تتضمن بالإضافة إلى بيانات قوة العمل، المشتغلين والمتعطلين، ومعدل المشاركة الاقتصادية والبطالة، وأعداد الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية، ومركز المعلومات الوطني.