ريال مدريد ينشر بياناً رسمياً عن نيمار

مدريد- الوئام:

نفى ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تقريراً قال إنه عرض مبلغاً قياسياً يبلغ 310 ملايين يورو (360.59 مليون دولار) لضم نيمار مهاجم باريس سان جيرمان.

وذكرت قناة تي.في.ئي التلفزيونية الإسبانية أمس الإثنين أن ريال مدريد قدم العرض بالفعل للاعب البرازيلي، الذي ترك برشلونة العام الماضي مقابل مبلغ قياسي قيمته 222 مليون يورو”.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “في ضوء المعلومات التي أذيعت عن طريق تي.في.ئي بشأن عرض مزعوم من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان حول لاعبه نيمار، يرغب ريال مدريد في التأكيد على أن هذه المعلومات غير صحيحة على الاطلاق”.

وأضاف ريال مدريد: ريال مدريد لم يقدم أي عرض من أي نوع لباريس سان جيرمان أو للاعب.

ونيمار حالياً مع منتخب البرازيل في كأس العالم في روسيا، وسجل هدفاً وصنع آخر في الفوز 2-0 على المكسيك في دور الستة عشر أمس الإثنين.