باحث سعودي يستعرض رؤية المملكة 2030 وتحولها الرقمي بجامعة هارفارد

الرياض- الوئام:

نفذ الخبير والباحث السعودي في الامن السيبراني والتقنيات الحديثة الدكتور عيسى السميري مبادرة في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية تمثلت في عرض مرئي عن رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتحول الرقمي والأمن السيبراني بالمملكة خلال التحاقه ببرنامج تطوير القيادات التنفيذية في جامعة هارفارد رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وكذلك جهود المملكة في التحول الرقمي والامن السيبراني ويضم هذا البرنامج ١٦٩ مشارك مابين رؤساء تنفيذيين ورجال أعمال من ٤٦ دولة حول العالم.

وأكد الدكتور السميري أن هذه المبادرة تأتي في ختام مشاركته في برنامج تطوير القيادات التنفيذية في جامعة هارفارد ، مبينا أن العرض اشتمل على عرض توضيحي عن رؤية المملكة ٢٠٣٠ و البرامج الداعمة لها.

كما تضمن العرض خطة المملكة في التحول الرقمي وجهودها في مجال الامن السيبراني وماتقوم به الهيئة السعودية الوطنية للأمن السيبراني وكذلك الاتحاد السعودي للأمن السيبراني من خطط وبرامج لتعزيز امن المملكة السيبراني .

وشدد السميري على أن كافة جوانب العرض التي قدمها تم فيها استعراض الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنفيذ الرؤية والجهود العظيمة التي يقدمها مهندس الرؤية ولي عهده الامير محمد بن سلمان لتحقيق مستهدفات الرؤية وفق خططها الموضوعة.