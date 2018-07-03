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في فجر يوم أمس الأحد

الأمن يطارد مجهولين أحرقوا سيارة مواطنة بمكة المكرمة

الأمن يطارد مجهولين أحرقوا سيارة مواطنة بمكة المكرمة
weam.co/530139
مكة المكرمة- الوئام:

مازالت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة تطارد مجهولين أحرقوا سيارة مواطنة بمحافظة الجموم . وبحسب التفاصيل فقد صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية باشرت عند الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم امس الأول الأحد الموافق  17/ 10/ 1439هـ بلاغًا عن تعرض سيارة بقرية الصمد في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة لحريق متعمد، حيث تم إخماد الحريق، واتخاذ الإجراءات الاستدلالية والبحثية للواقعة التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.

يذكر أنه تم تداول مقطع فيديو للحادثة وصحبه تعليق صوتي من سيدة أن هذه السيارة تخصها فيما لم تتأكد “الوئام” من صحة الفيديو.

 

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