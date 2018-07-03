«الصحة» تحفز القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة عامة

الرياض- الوئام -محمد السويهري:

أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق 3 مبادرات أولية ضمن برنامج تحفيز منشاّت القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة عامة وذلك تماشياً مع برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد أحد البرامج التنفيذية الإثناعشر التي أطلقها مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وأبانت أن المبادرة الأولى تتضمن منح الشركات الوطنية المدرجة في السوق المالية السعودية الأفضلية للوصول للبرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة مع منحها إمتيازات خاصة وذلك من خلال تقديم هذه البرامج برسوم تشجيعية.

وأما المبادرة الثانية فتتضمن منح الصحة الأفضلية للحصول على معلومات وبيانات إضافية للتقارير والبيانات الإحصائية الخاصة بالوزارة لجميع الشركات الوطنية المدرجة في السوق المالية السعودية .

وأضافت الصحة ان المبادرة الثالثة سيتم بموجبها منح إمتيازات التحدث والإعلان لهذه الشركات الوطنية في الفعاليات التي تقيمها الوزارة.

وتأتي هذه الخطوة التطويرية لتتماشى أيضاً مع مبادرات منظومة الصحة ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، والتي تُعد مبادرة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص إحدى ركائزها الأساسية.