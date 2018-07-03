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بسبب خلاف بينهما

القصاص من جانٍ قتل مواطن بـ«السكين» في الإحساء

القصاص من جانٍ قتل مواطن بـ«السكين» في الإحساء
weam.co/530148
الاحساء - الوئام:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الأحساء، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: ( يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم أحمد بن يعقوب بن يوسف السهيل – سعودي الجنسية – على قتل منصور بن محمد بن منصور الدغيش – سعودي الجنسية – وذلك بطعنه بسكين مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني أحمد بن يعقوب بن يوسف السهيل، اليوم الثلاثاء 19/ 10/ 1439هـ بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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