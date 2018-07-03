بالأسماء: تعليم الطائف يدعو البديلات لإستكمال مسوغات التثبيت 

الطائف -الوئام- عبدالله العازمي :

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف البديلات الواردة أسمائهن في البيان المرفق أدناه مراجعة إدارة الموارد البشرية لإستكمال مسوغات التثبيت وفق الضوابط والشروط خلال عشرة أيام من تاريخة.

مع مراعاة أن تكون البديلة ضمن الاسماء الموضحة في البيان وأن لا تكون على رأس العمل على وظيفة رسمية أو لها سابق خدمة بالدولة وأن بلا يقل المؤهل النتعاقد معها كبديلة عن الدرجة الجامعية وحاصلة عليه قبل 18/2/1432 وأن يكون عقدها معلمة بديلة لسد العجز الطاري عن الاجازات النظامية.

على أن يشمل مسوغات من تنطبق عليها الضوابط والشروط المستندات التالية :استمارة حصر البديلات ، احضار عقد العمل كبديلة وإرفاق ما يثبت ذلك مسيررواتب مصدق من الادارة أو كشف حساب مصدق من البنك، صورة من الهوية أو سجل الاسرة وإقرار بعدم اسبقية خدمة بالدولة ولا تشغل وظيفة رسمية حاليا .

وفيما يلي الأسماء: