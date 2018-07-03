الذهب يرتفع من أدنى مستوى في «7» أشهر

لندن- الوئام:

تعافت أسعار الذهب من أدنى مستوى في سبعة أشهر تقريباً الثلاثاء 3 يوليو 2018، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار وانخفضت الأسهم الآسيوية وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1244.72 دولار للأونصة، حيث انخفض في وقت سابق من الجلسة إلى 1237.32 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ 12 ديسمبر كانون الأول 2017.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1245.80 دولار للأونصة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 15.91 دولار للأونصة، فيما انخفض البلاديوم 0.2% إلى 942 دولاراً للأونصة، وهبط البلاتين 0.2% إلى 814.30 دولار للأونصة، حيث تراجع في وقت سابق من الجلسة لأدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2008 عند 793 دولاراً.