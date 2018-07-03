منتج فيلم “ذئب وول ستريت” متهم بالكسب غير المشروع

وكالات - الوئام:

جرى اليوم الثلاثاء استجواب رضا عزيز، ابن زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق، والذي شارك في تأسيس شركة “ريد جرانايت بيكتشرز” الامريكية، التي أنتجت فيلم “ذا وولف أوف وول ستريت” (ذئب وول ستريت)، بسبب تورطه في الكسب غير المشروع.

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية (برناما) أن رضا يتم استجوابه اليوم في إدارة مكافحة الكسب غير المشروع في البلاد، فيما يتعلق بوقائع الفساد في صندوق تنمية الدولة الماليزي.

ويشتبه في أن رضا اختلس أموالا من صندوق تنمية الدولة “1MDB” لتمويل الفيلم الذي تم إنتاجه في عام 2013، وهو للمخرج الامريكي مارتن سكورسيزي (75 عاما)، إلى جانب فيلمين آخرين من أفلام هوليوود.

وفي مارس الماضي، وافق أحد منتجي الفيلم على دفع 60 مليون دولار للحكومة الأمريكية، لتسوية دعوى قضائية حول أموال شبهة بالفساد.

وشمل التحقيق في قضية صندوق تنمية الدولة، تورط عبد الرزاق وزوجته، اللذين تم استجوابهما ومن الممكن محاكمتهما. وقد تم منعهما من مغادرة البلاد.

ويتهم عبد الرزاق بسرقة نحو 5ر4 مليار دولار من صندوق تنمية الدولة، حيث يشمل المبلغ نحو 700 مليون دولار تم نقلها من صندوق تنمية الدولة إلى حسابه البنكي الشخصي مباشرة، بحسب تقرير من “وول ستريت جورنال” في عام .2015

وفتحت خمس حكومات على الأقل، تشمل حكومات الولايات المتحدة وسويسرا وإندونيسيا وسنغافورة وهونج كونج، تحقيقات تتعلق بصندوق الاستثمار الماليزي.

من جانبه، وصف المدعي العام الأمريكي، جيف سيشنز فضيحة صندوق الاستثمار الماليزي بأنها مثال على “الفساد الحكومي في أسوأ حالاته”.