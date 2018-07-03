«لوف» يحسم قراره بشأن تدريب الماكينات الألمانية

الرياض - الوئام:

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن المدير الفني للمنتخب الألماني يواكيم لوف حسم مصيره بشأن استمراره مع الماكينات، بعد خروجه من نهائيات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وأوضحت صحيفة بيلد الألمانية أن “لوف” قرر الاستمرار مدربا للفريق، بعد 5 أيام من التفكير.

وجاءت مؤشرات الرأي العام ضد قرار استمراره، حيث كشف استطلاع للرأي أجراه معهد سيفي، لقياس مؤشرات الرأي، أن 55% من الألمان المشاركين في الاستطلاع، يريدون استقالة “لوف”.

ويمتد عقد المدرب حتى عام 2022، وتتمثل مهمته المقبلة في استعادة توازن الفريق، قبل المشاركة في النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم أعلن اتفاقه بالإجماع على تجديد الثقة في لوف، خلال اجتماع أجري عبر الهاتف، يوم الجمعة الماضي.

وقال بيان للاتحاد: “لم يكن هناك رأي آخر سوى تجديد الثقة”.

وهزم المنتخب الألماني في أولى مبارياته بالمونديال بهدف للفريق المكسيكي مقابل لا شيء. ثم انتصر بصعوبة على منتخب السويد بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة، قبل أن يخرجه نظيره الكوري الجنوبي في المباراة الثالثة.