البلديات: ارتفاع نصيب الفرد من الساحات والأماكن العامة إلى 4.14 مترا

الرياض - الوئام:

تماشياً مع برنامج تحسين نمط الحياة المنبثق من رؤية المملكة 2030 أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية مبادرة أنسنة المدن، بهدف تحسين جودة الحياة في المدن وتحسين المشهد الحضري وتطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق البلدية وممرات المشاة.

وأكدت الوزارة أن معدل نصيب الفرد من الساحات والأماكن العامة ارتفع من 3.48 متر مربع للفرد عام 2015 إلى 4.14 متر مربع للفرد عام 2017، حيث تم استحداث وتطوير 20 مليون متر مربع من المنتزهات والحدائق والأماكن العامة بكافة المدن بالمملكة، لتبلغ مساحة الحدائق العامة والمتنزهات الإجمالية أكثر من 104 مليون متر مربع في مدن المملكة، كما تم زراعة أكثر من 4 مليون شجرة.

وأوضحت أنه جرى تطوير 21 كم طولي من الواجهات البحرية خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن أبرزها الواجهة البحرية في مدينة جدة، وفي الخبر وجيزان والعقير وحريضة، كما تم تنفيذ العديد من مشاريع ممرات المشاة، مثل ممشى المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج، وجادّة قباء في المدينة المنورة، وممشى الضباب في أبها.

وبيّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه تم تطوير آلية تحديد أولويات طلب وتنفيذ مشاريع الأنسنة بناء على الاحتياج الفعلي، كما تم الانتهاء من دليل الوصول الشامل والبدء في تطبيقه.

وأشارت الوزارة إلى أنها تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة (2018 إلى 2020) اعتماد مشاريع الحدائق والساحات وتطوير المزيد من الواجهات البحرية بناءً على أولويات التنمية المكانية، وإعادة تأهيل المجاورات السكنية القائمة لتحقيق مبادئ الوصولية الشاملة، مع زيادة التغطية المتوازنة من الحدائق والمسطحات الخضراء وممرات المشاة بالمناطق الحضرية وفق الاحتياج الفعلي، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المدن السعودية وكذلك تحسين المشهد الحضري.