أمير الرياض يشكر ورثة الشيباني بعد تنازلهم عن حقهم في قاتل والدهم

واس - المتابعات

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم ، ورثة سعدون بن رضيان الشيباني – رحمه الله – الذين أعلنوا تنازلهم عن قاتل والدهم لوجه الله تعالى.

وأعرب سمو الأمير فيصل بن بندر، عن شكره لهم على ما أبدوه من عفو وصفح ينم عن طيب النفس وكريم الأخلاق، مؤكداً سموه أن الله عز وجل أكرمنا بدين التسامح والتعاضد الذي حثنا على العفو والصفح عند المقدرة، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ونوه سمو أمير منطقة الرياض بالمساعي الطيبة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير بالشفاعة والصلح بين الطرفين وكذلك جهود لجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة الرياض ومن شارك معهم من أهل الخير.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد لشؤون الحقوق المكلف نبيل بن عبدالله الطويل والمدير التنفيذي بلجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة الرياض عبدالعزيز بن عبدالرحمن القعيد.