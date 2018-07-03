أهالي ضحايا طائرة “أ-321” الروسية يرفعون 30 دعوى ضد مصر

وكالات - الوئام:

صرح محامي الدفاع عن أهالي ضحايا حادث الطائرة “أ-321” فوق سيناء، ديفيد كوخالاشفيلي، اليوم الثلاثاء، أن أهالي الضحايا رفعوا 30 دعوى قضائية أمام المحاكم المصرية بشأن هذا العمل الإرهابي الذي وقع في مصر عام 2015. بحسب “سبوتنيك”.

وقال كوخالاشفيلي: “قدمنا 30 دعوى نيابة عن أقارب الضحايا إلى سلطات البلد، وتم توزيعها على قضاة مختلفين في مناطق مختلفة، ثلاثة منها رفضتها محكمة شمال القاهرة”.

وأضاف المحامي: “اضطررنا لرفع الدعاوى، حيث مضى على الحادث سنتان، ولن نكون قادرين على انتظار النتائج أكثر من هذا الوقت، الذي لا نهاية لها في الأفق حتى الآن”، مشيرا إلى أن الدفاع يخطط لرفع 45 قضية أخرى إلى السلطات.

يذكر أن طائرة “إيرباص 321” التابعة لشركة “كوغاليم افيا” الروسية، التي كانت تنفذ رحلة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ، تحطمت في شبه جزيرة سيناء يوم 31 أكتوبر عام 2015 بسبب تفجير عبوة ناسفة على متنها. وكان على متن الطائرة 224 شخصا لقوا مصرعهم جميعا. وتعتبر هذه أكبر كارثة في تاريخ الطيران الروسي والسوفياتي.