التعليقات: 0

سأعطيه كل طاقتي

مدرب الأهلي السابق: من اليوم أنا زملكاوي

مدرب الأهلي السابق: من اليوم أنا زملكاوي
weam.co/530175
القاهرة - الوئام:

وجه كريستيان جروس، المدير الفني السويسري الجديد لنادي الزمالك المصري، الشكر للمستشار مرتضى منصور، ومجلس الإدارة على قرارهم بالتعاقد معه وثقتهم فيه.

وقال جروس، خلال مؤتمر صحفي بنادي الزمالك: “فخور أنني سأدرب فريق كبير مثل نادي الزمالك، من اليوم أنا زملكاوي وأعشق الزمالك، وسأعطيه كل طاقتي مع باقي الجهاز المعاون”.

وتابع: “أعلن أن جماهير الزمالك لا تعرف إلا البطولات وسنلعب على الفوز دائما، احترم كل المنافسين ولكنني أقول أننا سنعمل على أن نكون الأفضل ، سأضع كل طاقتي لإسعاد الجماهير”.

وطالب المدرب السويسري، اللاعبين، ببذل كل جهدهم لأجل حصد البطولات.

روابط ذات صلة

إدارة الأهلي تبدد الشكوك حول رحيلها و تؤكد : مستمرون في العمل

إدارة الأهلي تبدد الشكوك حول رحيلها و تؤكد : مستمرون في العمل
مصرفان سعوديان يوقفان إعادة تسعير عقود التمويل العقاري ويثبتان القسط الأقل

مصرفان سعوديان يوقفان إعادة تسعير عقود التمويل العقاري ويثبتان القسط الأقل
الزمالك بطلاً لكأس مصر

الزمالك بطلاً لكأس مصر
الأهلي المصري يقبل استقالة مدربه حسام البدري

الأهلي المصري يقبل استقالة مدربه حسام البدري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>