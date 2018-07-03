مدرب الأهلي السابق: من اليوم أنا زملكاوي

القاهرة - الوئام:

وجه كريستيان جروس، المدير الفني السويسري الجديد لنادي الزمالك المصري، الشكر للمستشار مرتضى منصور، ومجلس الإدارة على قرارهم بالتعاقد معه وثقتهم فيه.

وقال جروس، خلال مؤتمر صحفي بنادي الزمالك: “فخور أنني سأدرب فريق كبير مثل نادي الزمالك، من اليوم أنا زملكاوي وأعشق الزمالك، وسأعطيه كل طاقتي مع باقي الجهاز المعاون”.

وتابع: “أعلن أن جماهير الزمالك لا تعرف إلا البطولات وسنلعب على الفوز دائما، احترم كل المنافسين ولكنني أقول أننا سنعمل على أن نكون الأفضل ، سأضع كل طاقتي لإسعاد الجماهير”.

وطالب المدرب السويسري، اللاعبين، ببذل كل جهدهم لأجل حصد البطولات.