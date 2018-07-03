حالة وفاة وأربع إصابات بينهم طفلة في انقلاب سيارة بالباحة

العقيق - عايض آل ركبان - الوئام:

لقيت امرأة مصرعها، وأصيب 4 أفراد من نفس الأسرة، في انقلاب سيارة، اليوم الثلاثاء، على طريق الرياض في مركز جرب التابع لمحافظة العقيق بالباحة.

وأفاد عماد بن منسي الزهراني، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عن وقوع حادث انقلاب سيارة صباح اليوم الثلاثاء و نتج عنه حالة وفاة وأربع إصابات.

وأوضح الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة (997) تلقت بلاغا في الساعة 11:46 من صباح اليوم، يفيد بوقوع حادث إنقلاب، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع.

وعند وصول أول فرقة للموقع؛ تم الكشف على الحالات.

واتضح للفرقة وجود حالة وفاة بالموقع، وعدد أربع إصابات إحداها متوسطة، ونقلت عن طريق إسعاف الدفاع المدني، وأخرى متوسطة أيضا تم التعامل إسعافيا معها بالموقع، وثالثة خطيرة لطفلة تم التعامل إسعافيا معها ونقلها عن طريق فرقة إسعاف جرب، فيما رفضت الإصابة الأخيرة النقل من الموقع، وتم توجيه جميع الحالات لمستشفى العقيق العام.