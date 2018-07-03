“البيئة” تضبط صيادا بحوزته 248 بيضة

واس - المتابعات

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة متمثلة في فرع الوزارة بمنطقة جازان وفرع الثروة السمكية والهيئة السعودية للحياة الفطرية بمحافظة جزر فرسان، قارب صيد جائر بالقرب من مرفأ الصيادين بقرية صير بقيادة المالك وبرفقته شخص آخر، ووجد بحوزتهم 248 بيضة لطيور محمية شملت 80 بيضة لطائر الجليل، و160 بيضة لطائر الخرشنة، و8 بيضات لطائر النورس، تم التقاطها من أعشاشها بجزيرة أبو حمد.

وأوضحت الوزارة، أنه بناء على الأوامر والتعليمات المتضمنة القيام بجولات مشتركة للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة المتعلقة بمزاولة صيد الأسماك في المياه الإقليمية للمملكة، والتعليمات الخاصة بالمحافظة على البيئة، والأنظمة المتعلقة بتنظيم الصيد، قامت اللجنة المشتركة من الثروة السمكية بمحافظة جزر فرسان والهيئة السعودية للحياة الفطرية بمسح بحري للمواقع والجزر وشملت شواطئ شمال فرسان، شواطئ السقيد، منظر، عبد، المعادي، الصدين، واسفرت عن ضبط قارب مخالف اثناء الاقتراب لدخول للمرافاة بقيادة مالكه وشخص آخر، وضبط بحوزتهم 248 بيضة لطيور محمية.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ المخالفين بمراجعة الهيئة السعودية للحياة الفطرية لإكمال الإجراءات، فيما جرى تسليم البيض لمندوب الهيئة لإرجاعها لبيئتها الطبيعية.