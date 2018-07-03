إطلاق ماجستير “تحليل البيانات” الأول من نوعه على مستوى المملكة

واس - الوئام:

أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ماجستير العلوم في علوم الحوسبة (تحليل البيانات) وهو الأول على مستوى جامعات المملكة.

ويأتي افتتاح البرنامج استجابة لحاجة سوق العمل ومواكبة التطور المستمر في مجال التكنولوجيا, وفي ظل رؤية المملكة 2030 المتمثلة في التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، تزداد الحاجة إلى وجود محترفين يمتلكون المهارات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية، حيث يسعى من خلاله برنامج ماجستير تحليل البيانات إلى تزويد المختصات بالمهارات اللازمة لتحقيق هذا التطور وتقديم الفائدة للمؤسسات داخل المملكة على المدى البعيد من خلال تطوير وتنفيذ استراتيجيات وحلول الأعمال المثلى على أساس تقنيات صنع القرار الذكية والمتطورة .

ويتيح البرنامج الفرصة للطالبات الطموحات اللاتي لا تمكنهن ظروفهن من السفر إلى الخارج للدراسة في جامعة عالمية داخل المملكة , حيث يشتمل المنهج الدراسي للبرنامج عدد من المواد منها تحليل البيانات الإحصائية، تعلم الآلة، الأساليب الرياضية والحسابية، تحليل وتنقيب البيانات بالإضافة إلى تتويج الفصل الدراسي الأخير بمشروع للتخرج.

يذكر أن برنامج الماجستير انطلق مع بداية العام الجامعي 2017-2018 في جامعة الأميرة نورة بالتعاون مع جامعة مدينة دبلن (DCU) ومقرها في إيرلندا، والتي تصنف ضمن أفضل خمسين جامعة في العالم دون سن الخمسين طبقاً لتصنيف QS World University، كما تعد جامعة مدينة دبلن مقراً لمركز تحليل البيانات (Insight Centre for Data Analytics ) الذي يعد واحدا من أكبر المنظمات البحثية في مجال تحليلات البيانات في أوروبا.

البرنامج يقدم مساءً و لمدة أربع ساعات في ثلاثة أيام في الأسبوع على مدار عاميين دراسيين.