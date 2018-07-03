الهلال الأحمر تعلن الطوارئ بـ27 فرقة لإسعاف 47 مصابا

بريدة - خالد المرشود – الوئام:

‏ صرح محمد بن عبدالله الجعيثن، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم، بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر (997) أعلنت الاستنفار، وإعلان حالة الطوارئ، حيث تم توجيه 21 فرقة إسعافية وفرقة الاستجابة المتقدمة إلى الموقع من مراكز الإسعاف بمنطقة القصيم، و٦ فرق إسعافية من الهلال الأحمر بفرع المدينة المنورة.

جاء ذلك بعد تلقي غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم بلاغاً من أمن الطرق وبعض المواطنين والمقيمين عند الساعة 9:09 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10/19 يفيد بوجود حادث سير على طريق المدينة المنورة القصيم السريع قرب كبري دوبح لحافلة (باص) تُقل قرابة خمسون راكباً كما جاء في البلاغ الأولي فتم على الفور التنسيق مع الجهات الأمنية والصحية والدفاع المدني.

وتابع الحادث مدير عام الفرع المكلف محمد بن صالح الحماد، بإدارة وإشراف مساعد المدير العام ‏للشؤون الإسعافية بالموقع، بحضور مدير الإدارة الطبية والقيادة الميدانية بالمنطقة، وتم فرز الحالات وتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لعموم الركاب المصابين بالموقع بحضور فِرق مشاركة من الشؤون الصحية والدفاع المدني وأمن الطرق وكافة الجهات حسب الاختصاص.

وكان العدد الكلي للمصابين 47 حالة، منها إصابة حرجة، و12 عشر إصابة متوسطة الخطورة، و32 إصابة طفيفة، وعدد الوفيات اثنتان.

وتم نقل ثلاثة وعشرون مصاباً بواسطة الهلال الأحمر، وبقية الحالات بواسطة جهات أخرى مشاركة إلى مستشفى ‏عقلة الصقور العام، ومستشفى النبهانية العام بمنطقة القصيم، وتم تحويل 5 حالات من مستشفى عقلة الصقور بواسطة فرق من الهلال الأحمر إلى كل من مستشفى الرس العام ومستشفى البكيرية العام لاستكمال العلاج اللازم.