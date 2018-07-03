إلغاء اختبارات 266 طالبًا في “قياس”

الرياض - الوئام:

يعلن المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم تأكيده للمتقدمين لأداء اختباراته بجميع أنواعها، من منطلق تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، على الالتزام بتعليمات الاختبار وعدم الإقدام على أية تجاوزات أو مخالفات تؤدي إلى إلغاء اختباراتهم وحرمانهم من دخول الاختبارات القادمة.

وأكد المركز على أن هناك إجراءات وعقوبات ضد تصوير أسئلة الاختبار، منها إلغاء جميع نتائج الاختبارات السابقة للمستفيد، والمنع من دخول جميع اختبارات المركز لمدة تتجاوز ثلاث سنوات.

وأشار المركز إلى أنه أصدر عددًا من القرارات بحق مجموعة من المخالفين لأنظمة الاختبارات التي عقدها المركز خلال العام الدراسي 1438-1439هـ، حيث ألغي الاختبار لأكثر من 266 حالة، منها حالات غش وانتحال شخصية وتصوير داخل قاعة الاختبار، ويمثل عدد المخالفين نسبة (0.01%) واحد من عشرة آلاف من إجمالي المختبرين لهذا العام.