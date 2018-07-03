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برئاسة وزير الاستثمار

غرفة الرياض: موافقة “الوزراء” على تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية يطور المجال

غرفة الرياض: موافقة “الوزراء” على تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية يطور المجال
weam.co/530198
الرياض - الوئام:

قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، إن “موافقة مجلس الوزراء على تأسيس مجلس التجارة الالكترونية برئاسة وزير التجار والاستثمار وعضوية عدد من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص تشكل دعما مهما لتعزيز وتنظيم هذا النوع من التجارة الذي بدأ يتوسع بشكل متسارع على مستوى العالم”.

وأشار العجلان، في بيان، إلى أن “تأسيس المجلس يساهم في تسهيل إجراءات ومتطلبات التجارة الإلكترونية في المملكة، سواء على مستوى الخدمة وجودتها او على مستوى حماية المستهلك و على مستوى التعاملات وموثوقيتها من الناحيتين التعاقدية و التقنية.”

وأكد أن التجارة الإلكترونية تعد من أسرع القطاعات نموا، يساعد على ذلك البيئة الإلكترونية التي تتوفر في المملكة خصوصاً خدمات الانترنت العالي السرعة وانتشار الكمبيوترات اللوحية، والهواتف الذكية.

وذكر أن القطاع الخاص حريص على تطوير ادواته في هذا القطاع وان مواكبة المتغيرات التقنية المتسارعة باتت تفرض نفسها وعلى القطاع الخاص اقتناص فرص التوسع التي توفرها التجارة الإلكترونية.

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