التعليقات: 0

ومواكبة للإهتمام العالمي

وزير الاستثمار: تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية يخلق بيئة محفزة للاقتصاد

وزير الاستثمار: تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية يخلق بيئة محفزة للاقتصاد
weam.co/530201
واس - المتابعات

أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية هو مواكبة للاهتمام العالمي بالتجارة الإلكترونية، وتوحيد جهود جميع الجهات الحكومية نحو إيجاد بيئة محفزة للتجارة الإلكترونية في المملكة للإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني مع تسهيل أعمالها ومواكبة مستجداتها الدولية.

وأضاف:” إن موافقة مجلس الوزراء اليوم على تشكيل مجلس التجارة الإلكترونية يسهم في عملية نمو وتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية التي تعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إيجاد بيئة جاذبة، ومحفزة للمستثمرين، مؤكداً أن المجلس يسهم في تطوير القطاع ورفع مستوى تنسيق الجهود المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بين جميع الجهات ذات العلاقة، كما يواكب تطورات سوق التجارة الإلكترونية واقتراح السياسات والتشريعات الخاصّة بتحسين البنية التحتيّة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، والإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية والتحقق من تنفيذ جميع المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأفاد الدكتور القصبي أن المجلس سيعمل على تنسيق جهود جميع الجهات ذات العلاقة، وتسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وضمان التنفيذ الفعال لمشاريع وتوصيات مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع لجنة التحول الرقمي أنهت استراتيجية التجارة الالكترونية وستكون إحدى أبرز مهام المجلس بحيث يشرف على تنفيذ الجهات للمبادرات المرصودة في هذه الاستراتيجية، كما أنهت الوزارة إعداد نظام التجارة الإلكترونية، ويدرس لدى الجهات المختصة ويهدف إلى دعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتوفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال.

روابط ذات صلة

“التجارة والاستثمار” تبدأ حملة تفتيشية جديدة غدا

“التجارة والاستثمار” تبدأ حملة تفتيشية جديدة غدا
«السعودية» تشكل لجنة لإعادة هيكلة ديون سعودي أوجيه

«السعودية» تشكل لجنة لإعادة هيكلة ديون سعودي أوجيه
«النقد الدولي» يبقي توقعاته للنمو العالمي مستقرة

«النقد الدولي» يبقي توقعاته للنمو العالمي مستقرة
شاهد .. شروط الاستثمار الأجنبي في استقدام العمالة المنزلية

شاهد .. شروط الاستثمار الأجنبي في استقدام العمالة المنزلية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>