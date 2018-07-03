السويد تتأهل لربع نهائي كاس العالم على حساب سويسرا

سانت بطرسبرج- الوئام:

تأهل المنتخب السويدي إلى الدور ربع النهائي من نهائيات بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة في روسيا بعد فوزه على نظيره السويسري بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم في دور الـ 16 على ملعب “سانت بطرسبرج ” بمدينة سانت بطرسبرج الروسية، وسيلتقي مع الفائز من مباراة مساء اليوم التي تجمع إنجلترا وكولومبيا.

ولم تشفع سيطرة المنتخب السويسري على معظم مجريات اللعب من إحرازه أي هدف في مرمى السويد، بينما تمكن السويديون بقيادة المدرب يان أندرسن من تسجيل الهدف الأول عن طريق لاعب خط الوسط إيميل فورسبرج في الدقيقة 66 من الشوط الثاني من المباراة، وكاد زميله في نفس المكان ألبين إيكدال إضافة الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 69 لكنها علت مرمى حارس المنتخب السويسري يان سومر، لتذهب إلى ضربة مرمى.

وفي الدقيقة الرابعة في الوقت بدل الضائع حصل مدافع المنتخب السويسري مايكل لانج على بطاقة حمراء إثر إعاقته مهاجم المنتخب السويدي على حدود منطقة الجزاء، وقد أدار المباراة الحكم السلوفيني دامير سكومينا، بينما حصل على جائزة أفضل لاعب “السويدي إيميل فورسبرج”.

وكانت السويد قد تأهلت إلى دور الـ 16 بعد حصدها 6 نقاط إثر فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، وعلى المكسيك بثلاثة أهداف دون رد، بينما تغلبت عليها ألمانيا بنتيجة 2 -1.

وبعد هذه الهزيمة ودعت سويسرا بطولة كأس العالم 2018، بحصيلة تعادلين مع كل من : البرازيل بنتيجة 1-1، وكوستاريكا 2-2، وفازت على صربيا بنتيجة 2-1.