السجن 10 سنوات لـ«الجدة الداعشية»

باريس -الوئام:

حُكم على كريستين ريفيير، والدة جهادي فرنسي أصبح، أميراً في سوريا التي زارتها ثلاث مرات، بالسجن 10 سنوات، اليوم الثلاثاء، في باريس بتهمة مشاركة أهداف إرهابية وتمويل الإرهاب أيضاً.

وأكدت محكمة الاستئناف في باريس العقوبة القصوى التي تقررت في أكتوبر 2017 ضد هذه المرأة التي تبلغ الثانية والخمسين من العمر، أي السجن عشر سنوات.

وحكم عليها قضاة الاستئناف ايضاً هذه المرة بتمويل الإرهاب، لأنها قامت بتحويل أو سعت إلى تحويل أموال إلى مقاتلين في سوريا.

كريستين ريفيير هي والدة تيلر فيلوس، المقاتل الفرنسي الذي ترقى سريعاً في التراتبية الجهادية.

وقد اعتنقت الإسلام بمساع من ابنها، وسرعان ما تطرفت.

واعتقلت في 2 يوليو 2014 في منزل ابنها البكر، ليروي 30 عاماً بينما كانت تستعد للتوجه إلى سوريا بعد ثلاث رحلات سابقة.