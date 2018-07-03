تصريح غريب: ايران تتهم دول بسرقة الغيوم!

طهران- الوئام:

قال رئيس جهاز الدفاع المدني الإيراني، الجنرال غلام رضا جلالي، إن إسرائيل تتلاعب بالطقس وتقف وراء الجفاف الذي يضرب إيران بسبب سرقتها للغيوم الإيرانية.

وأضاف جلالي، في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن المناخ المتغير في إيران تحوم حوله الشبهات، مؤكدا أن التدخل الأجنبي يلعب دورا في تغير المناخ.

وأكد أن إسرائيل وبلدا آخر في المنطقة (لم يسمه) لديهما فرق مشتركة تعمل على توجيه الغيوم، التي تدخل الأجواء الإيرانية بحيث تكون غير محملة بالأمطار.

واستند جلالي في تصريحاته إلى مسح أظهر أن جميع المناطق الجبلية الواقعة بين أفغانستان والبحر المتوسط ​​تغطيها الثلوج باستثناء الجبال الواقعة في إيران.

وسخر رئيس هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية أحمد فازيفي من كلام جلالي، قائلا إن الجنرال ربما تكون لديه وثائق لا أعرفها، لكن على أساس معرفة الأرصاد الجوية، لا يمكن لأي بلد أن يسرق الثلج أو الغيوم.

وقال فازيفي إن إيران تعاني من موجة جفاف منذ زمن طويل، وهذا اتجاه عالمي لا ينطبق فقط على إيران، مضيفا أن مثل هذه الأطروحات لا تحل أيا من مشاكلنا.

وكان الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، قد وجه اتهاما مماثلا، إذ أصر على أن دولا غربية تمنع وصول الغيوم المحملة بالأمطار إلى الأجواء الإيرانية.

واتهم أحمدي نجاد عام 2011 الدول الغربية بإعداد خطط للجفاف في إيران، وقال إن الدول الأوروبية استخدمت معدات خاصة لإجبار السحب على إنزال مياهها في القارة الأوربية.