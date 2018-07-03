غرق سورية وشقيقها وآخر حاول إنقاذهما

متابعات- الوئام:

شهدت مدينة كيليس جنوب تركيا وفاة ثلاثة أشخاص في بحيرة سد سابكانلي غرقًا. وحسب رواية شهود عيان نزلت شهيد شاه نازان (16 عامًا) سورية الجنسية، إلى المياه ولكنها تعرضت للغرق، مما دفع محمد كورت (58 عامًا) تركي الجنسية وشقيق الغريقة أمين شاه نازان (14 عامًا) سوري الجنسية للنزول إلى المياه لمحاولة إنقاذها.

لكن المياه جرفتهم على الفور وبدأت فرق الإنقاذ عملية بحث موسعة في البحيرة لحين العثور على الجثامين واستخراجهم من المياه.

وتقع بحيرة سد سابكانلي بالقرب من قرية جول بابا الواقعة على الطريق السريع بين مدينتي كيليس وإصلاحية على الحدود مع سوريا.

وتشير رواية شهود العيان إلى أن الفتاة السورية شهيد شاه نازان (16 عامًا) نزلت إلى بحيرة السد بغرض التبرد، ولكنها لم تقاوم جريان المياه.

وعلى الفور أبلغ المارة فرق الإنقاذ، ولكن لم تسفر نتائج بحث قوات الجاندرما (الدرك) عن العثور عليهم، ولجأت على طلب تدخل فرق الإنقاذ في حالات الكوارث والطوارئ.

ولاحقا وبعد جهود لمدة ساعتين، عثر على جثامين الأشخاص الثلاثة؛ وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى كيليس، بينما أصيب أهالي وأقارب الغرقى بحالة نفسية وعصبية عند تلقي خبر الوفاة.