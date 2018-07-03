الجريدة الرسمية تعيد نشر إدراج أبوتريكة على قوائم الإرهاب

القاهرة- الوئام:

أعادت الجريدة الرسمية في جمهورية مصر العربية نشر قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 1529 إرهابياً على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات لاتهامهم فى القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

صدر القرار من الدائرة 25 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار، وعضوية المستشارين وائل زهران، وتامر عبد السلام، وبحضور سامح الشيخ، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر محمد كشك.

وجاء قرار المحكمة بناءاً على مذكرة مقدمة من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، رقم 5 لسنة 2018 التى تضمنت الأسباب القانونية لإدراجهم فى قائمتى “الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لسنة 2018، وذلك طبقاً لقانون 8 لسنة 2015.

وشمل قرار الإدراج اسم اللاعب محمد أبو تريكة نجم المنتخب الوطني والأهلي السابق، بجانب الرئيس المعزول محمد مرسى، ونجله عبد الله، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وخيرت الشاطر وأبنائه، وحسن مالك وابنائه، وشقيقيه، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومحمد بديع ونجله بلال، وعلي وعلياء أبناء مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة “الإخوان”، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدار القرار.

وضمت القائمة كلا من محمد مرسي العياط الرئيس المعزول، وعدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم كلا من محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد سعد عليوة، ومحمد طه وهدان، و باسم عودة ، أمين الصرفي المتهم بقضية التخابر مع قطر، حسن يوسف مالك، وأنس حسن مالك، والشيماء محمد مرسي، وأسامة محمد مرسي، أيات عرابي، وباكينام الشرقاوى، عصام العريان، علاء صادق، وعبد الرحمن سعودى، عصام الحداد محمد البلتاجى، ومحمد أبو تريكة لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق، والقاضى السابق محمود الخضيرى، وجدى غنيم، ويوسف القرضاوى.

كما ضمت الأسماء كلا من أبناء قيادات الجماعات الإرهابية وأشقائهم وهم كلا من بلال محمد بديع، وإنجى علاء صادق، وجهاد عصام الحداد، وحسام عز الدين يوسف مالك، وحفصة محمد خيرت الشاطر، وحمزة حسن مالك، وخديجة حسن مالك، ورضوى محمد خيرت الشاطر.

وسارة عصام العريان، وسارة خيرت الشاطر، وسعد الشاطر، وسهام يوسف القرضاوى، وعاكف محمد مهدى عاكف، وعائشة حسن مالك، وعائشة خسرت الشاطر، وعائشة عبد الرحمن سعودي، وعبد الله عصام الحداد، وعبد الله محمد مرسي، وعبد الرحمن القرضاوى، علا يوسف القرضاوى.

وعلى عبد الرحمن سعودى، وعلى محمد مهدي عاكف، وعلياء محمد مهدي عاكف، وعمر حسن مالك، وفاطمة الزهراء خيرت، ومحمد عبد الرحمن سعودى، ومحمد عز الدين يوسف مالك، ومحمد يوسف القرضاوى، ومحمود عز الدين مالك، ومريم خيرت الشاطر، ومصعب عبد الرحمن سعودى، ومعاذ حسن مالك، وسناء عز الدين يوسف مالك شقيقة حسن مالك.