وزير الداخلية يصل إلى جمهورية القمر المتحدة

الرياض - الوئام :

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، اليوم ، إلى جمهورية القمر المتحدة في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الأمير سيد إبراهيم الدولي في العاصمة موروني ، معالي نائب رئيس الجمهورية المكلف بوزارة الطاقة مستدران عبده ، ومعالي نائب رئيس الجمهورية المكلف بوزارة النقل عبدالله ساروما ، ومعالي وزير المالية والميزانية والاقتصاد سيد علي شيخان ، ومعالي وزير الداخلية والإعلام محمد داود ، ومعالي وزير الشباب والرياضة وزير الخارجية بالنيابة سالم محمود ، ومعالي وزير الدولة المكلف بالتعاون مع العالم العربي حامد كرهيلا ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور حمد الهاجري.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية كل من، صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وعددًا من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.