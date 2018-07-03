هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تفعِّل المصلى المتنقل

الرياض - الوئام :

تجدر الإشارة إلى أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض قد أطلق عددا من المصليات المتنقلة في مدينة الرياض ضمن برامج التوعية والتوجيه لفرع الرئاسة العامة خلال الإجازة الصيفية، وتحظى هذه البرامج بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ د تركي بن عبدالله الشليل بتوجيه ودعم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند.