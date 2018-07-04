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بركلات ترجيح

انجلترا تتأهل من عنق الزجاجة بركلات الترجيح أمام كولومبيا

انجلترا تتأهل من عنق الزجاجة بركلات الترجيح أمام كولومبيا
weam.co/530230
الوئام - متابعات

تأهل منتخب إنجلترا في مونديال روسيا 2018 بعد فوزه على كولومبيا بركلات  الترجيح 4-3.

وتعادل المنتخبان الانجليزي والكولومبي 1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي من آخر مباريات الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا ، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

وبدت انجلترا في طريقها الى حسم اللقاء بعدما تقدمت بهدف لهاري كاين في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، لكن كولومبيا خطفت التعادل اثر ركنيتها الأولى في اللقاء عبر ييري مينا (93)

وخاض المنتخبان شوطين إضافيين وبقي التعادل سيد الموقف، فاحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت  للإنجليز.

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