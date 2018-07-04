كارينيو يستغني عن الحماد

الرياض - الوئام - عبدالمجيد بن طالب :

اعطت إدارة نادي النصر بقيادة الاورغوياني دانيال كارينيو مهاجم النصر الشاب متعب الحماد فرصة الإعارة لأحد الأندية ليستطيع المشاركة في المباريات لعدم حاجة الفريق له هذا الموسم في ظل وجود عدداً كبير من المهاجمين الذين سيعتمد عليهم السيد كارينيو الكابتن محمد السهلاوي و فراس البريكان اضافة إلى تعاقدات الفريق الأجنبية في خط الهجوم ، والإستفادة منه لاحقاً.