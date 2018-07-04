كارينيو يستغني عن الحماد

اعطت إدارة نادي النصر بقيادة الاورغوياني دانيال كارينيو مهاجم النصر الشاب متعب الحماد فرصة الإعارة لأحد الأندية ليستطيع المشاركة في المباريات لعدم حاجة الفريق له هذا الموسم في ظل وجود عدداً كبير من المهاجمين الذين سيعتمد عليهم السيد كارينيو الكابتن محمد السهلاوي و فراس البريكان اضافة إلى تعاقدات الفريق الأجنبية في خط الهجوم ، والإستفادة منه لاحقاً.
الجدير بالذكر أن الحماد هذا فئة الأولمبي للموسم المنصرم حيث اعتلاء صدارة الهدافين ب 14 هدفا وحل الفريق بالمركز الرابع ب 45 نقطة.
ومن جانب اخر أعلنت إدارة نادي النصر جدول الفريق بالمعسكر الخارجي في سويسرا ولازال العمل جاري على توفير أربعة مباريات ودية حسب طلب المدير الفني للفريق دانيال كارينيو.