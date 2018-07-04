لندن: كشف واقعة «تسمم» كبرى قرب سالزبري

لندن- الوئام:

أعلنت الشرطة البريطانية عن واقعة كبرى بعدما قالت إن رجلا وامرأة يرقدان في حالة حرجة ربما تعرضا لمادة مجهولة قرب بلدة سالزبري في جنوب إنجلترا.

وقالت الشرطة في بيان شرطة ويلتشير وأقارب أعلنوا هذا المساء عن واقعة كبرى بعد الاشتباه بأن الشخصين ربما تعرضا لمادة مجهولة في إيمزبري.

وأضافت خدمات الطوارئ استدعيت إلى عنوان في شارع ماجلتون في إيمزبري مساء السبت (30 يونيو) بعدما جرى العثور على رجل وامرأة، وكليهما في الأربعينيات، فاقدي الوعي في عقار.

وتبعد إيمزبري نحو عشرة كيلومترات إلى الشمال من سالزبري، حيث شعر الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مارس آذار الماضي بمرض شديد بعد تعرضهما للتسميم بغاز أعصاب.

وقالت الشرطة اليوم الأربعاء إنها اعتقدت في بادئ الأمر أن الرجل والمرأة ربما تعاطيا مادة مخدرة ملوثة، لكنها أضافت أنها يخضعان لمزيد من الاختبارات.

وأفادت الشرطة بأن الرجل والمرأة يعالجان في مستشفى سالزبري التي لا تزال مفتوحة كالمعتاد.