التأمينات الاجتماعية تتيح تسجيل أي مدد عمل بأثر رجعي

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنها قد اتاحت للعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الخاضعين لنظام التامينات تسجيل أي مدد عمل بأثر رجعي (مدد سابقة) في تلك الجهات.

وحددت المؤسسة مهلة تنتهي في 1 ربيع الثاني 1440 هـ للتقدم بطلب تسجيل تلك المدد.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد أوضحت أن المستندات المطلوبة هي : خطاب من جهة العمل وصورة الهوية الوطنية ، قرار التعيين ، قرار المباشرة ، قرار طي القيد ، بيان الاجور السنوي أثناء فترة العمل.

وتكون الية تقديم الطلب عن طريق جهة العمل حيث تقوم جهة العمل بإرسال المستندات المطلوبة إلى مكتب التأمينات أو عن طريق المشترك .