بالأسماء: ترقية موظفين للمرتبة الرابعة بوزارة التعليم

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

أصدر مدير عام العمليات الموارد البشرية بالتعليم العام قرارا بترقية 10 موظفين من المرتبة الثالثة للمرتبة الرابعة وهم :

عبدالله سالم العتيبي ، علي سعد عسيري ، عليان ضاوي أل عيد ، عمشاء عبدالله السبيعي ، محمد بن زيد أل داود ، محمد ناصر بركه ، محمد ياسين ضامري ، مرزوق عوض المطيري ، مفلح هادي الربيعي ، ناصر محمد عسيري.

وتضمن القرار الذي حصلت “الوئام” على نسخة منه بأن تكون الترقية إلى الوظيفة الجديدة وطي القيد من الوظيفة السابقة اعتبارا من من تاريخ مباشرة مهام الوظيفة الجديدة بعد صدور هذا القرار ويعامل كل منهم بماورد في تعديل المادة 18.

واضاف القرار: يعامل من تمت ترقيته خارج المنطقة والمحافظة بماورد وفق المادة 27/5/أ، والمادة 22/18 من نظام وزارة الخدمة المدنية.

واشار القرار للتقيد من المادة الاولى من لائحة الترقيات على أن يتعهد الموظف خطيا بالمزاولة الفعلية المستمرة لاعمال الوظيفة التي يرشح لها في مقرها .

على أن لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى لها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مزاولته الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب .

وشدد القرار على جميع الادارات بديوان الوزارة وإدارات التعليم تبليغ المباشرة حتى وإن كانت الترقية في نفس الجهة مع تزويد مركز المعلومات بوزارة الخدمة وتزويد إدارة التوثيق بإدارتكم بصورة من المباشرة لتسجيلها بوزارة الخدمة .