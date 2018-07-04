تفاصيل الوظائف الشاغرة بشركة المياه الوطنية

الرياض- الوئام:

أعلنت شركة المياه الوطنية عن توفر وظائف شاغرة في مجال المحاسبة والمالية بقسمي المراجعة والتدقيق في مقر الشركة بمدينة الرياض.

وقالت أن الوظائف المتاحة هي :

مراجع أول – قسم تقنية المعلومات (Senior Auditor IT) .

مراجع عمليات (Auditor Operation).

مراجع – قسم المالية (Auditor – Finance) .

مراجع – قسم تقنية المعلومات (Auditor – IT).

كبير مراجعي الحسابات المالية (Senior Auditor Finance).

كبير مراجعي عمليات (Senior Auditor Operation) .

وعلى المتقدم الإطلاع على الوصف الوظيفي والمهارات المحددة لكل وظيفة مؤكدة ان جميع الوظائف تتطلب إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

ويفضل من لديهم شهادات مهنية معتمدة في مجال التدقيق المالي مثل (CIA، CISA، CISSP، CISM، SOCPA، CPA).

وللتقديم من خلال الرابط التالي:

https://goo.gl/3eQ1f9