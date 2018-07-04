ترامب يتهم أوباما بتجنيس «2500» إيراني

واشنطن- الوئام:

أتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارة سلفه باراك أوباما بمنح الجنسية الأمريكية إلى 2500 إيراني خلال المفاوضات حول الاتفاق النووي مع طهران في 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو الماضي.

وكتب ترامب عبر حسابه على شبكة تويتر الاجتماعية : ظهر للتو نبأ منح إدارة أوباما الجنسية خلال المفاوضات حول الاتفاق النووي الرهيب، لألفين و500 إيراني، من بينهم موظفين حكوميين ما مدى فداحة وسوء هذا الأمر؟.

ويعتقد أن تغريدة ترامب تأتي كرد فعل على الخبر الذي بثته شبكته التلفزيونية المفضلة فوكس نيوز والتي أكدت أن رجل الدين والبرلماني المحافظ الإيراني مجتبى ذو النور كان قد أفصح عن هذا الرقم خلال مقابلة مع صحيفة، اعتماد الإيرانية وأوردتهُ وكالة أنباء، فارس الرسمية.

وأكد ذو النور قرر أوباما خلال المفاوضات على الاتفاق النووي منح هؤلاء الرجال امتيازاً، يتمثل في حصول ألفين و500 إيراني على الجنسية وبدأ بعض المسؤولين في تقديم طلبات لمعرفة ما إذا كان ممكنا إدخال أبنائهم ضمن هؤلاء الألفين و500 إيراني، بحسب فوكس نيوز.