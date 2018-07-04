ثغرة «مرعبة» في هواتف سامسونغ

سيؤول- الوئام:

تفيد التقارير بتعرض عدد قليل من أصحاب هواتف سامسونغ الذكية لمشاكل في أجهزتهم، بما في ذلك النماذج الأحدث مثل غالاكسي نوت 8 وغالاكسي إس 9، إذ قامت هذه الهواتف بإرسال الصور المخزنة ضمن الجهاز إلى جهات الاتصال، وبالرغم من إن إمكانية إرسال الصور إلى الآخرين تعد بمثابة إحدى الوظائف الأساسية للهاتف الذكي.

ولكن عندما يبدأ تطبيق الرسائل النصية للهاتف في إرسال الصور بشكل عشوائي دون معرفة صاحب الجهاز، فإن الأمر يصبح كابوساً.

ويبدو أن المشكلة تنبع من تطبيق رسائل سامسونغ Samsung Messages، وهو تطبيق المراسلة الافتراضي على أجهزة هواتف غالاكسي الخاصة بالشركة الكورية الجنوبية.

حيث تشير التقارير القليلة حول هذا الخطأ إلى أن الهواتف تقوم بإرسال الرسائل دون أن يقوم التطبيق بتسجيل أي أثر لوجود رسالة صادرة، وليس واضحاً بعد عدد الأشخاص الذين تعرضوا لمثل هذا النوع من المشاكل، والذي يعد بمثابة انتهاك كبير للخصوصية.

ولم تقترح الشركة بعد حلاً للمشكلة ويعتمد التطبيق بشكل خاطئ ولأسباب لم يتم تحديدها على إرسال الصور المخزنة على الأجهزة إلى جهات الاتصال بشكل عشوائي عبر الرسائل القصيرة حتى أن أحد المستخدمين يدعي أنه بدلاً من إرسال صورة واحدة، فإن التطبيق أرسل معرض الصور بالكامل إلى جهة الاتصال.

ويعتبر الجزء الأكثر رعباً فيما يتعلق بهذا الخطأ هو أنه عندما يقوم تطبيق سامسونج بإرسال رسائل إلى أشخاص آخرين فإنه لا يترك أي دليل على أنه قد فعل ذلك، مما يعني أن الناس قد لا يعرفون أن صورهم قد تم إرسالها حتى يحصلوا على رد من المستلم حول الصور العشوائية المرسلة إليهم.

لكن سجلات مشغلي شبكات الهاتف المحمول تسجل ذلك، ويمكن لمالكي هواتف سامسونج في الوقت الحالي إلغاء أذونات تطبيق Samsung Message لمنعه من الوصول إلى ملفات الجهاز.