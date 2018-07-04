«يويفا» يحقق مجدداً مع باريس سان جيرمان

باريس- الوئام:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أنه سيقوم بمراجعة قراره الذي برأ فيه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من مخالفات قواعد اللعب المالي النظيف.

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة برأ النادي عقب التحقيق الذي فتحه في سبتمبر الماضي.إلا أن رئيس هيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي قال إن قرار غلق التحقيق ستتم مراجعته.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان نشره على الموقع الرسمي: في ضوء القرار الأخير لرئيس فريق التحقيق لهيئة الرقابة المالية بغلق التحقيقات مع باريس سان جيرمان، والذي بدأ في الأول من سبتمبر 2017، قرر رئيس الهيئة إرسال هذا القرار للمراجعة بواسطة الغرفة القضائية.

وأضاف البيان: لا يستبق هذا الإعلان بأي حال من الأحوال نتيجة المراجعة من قبل الغرفة القضائية التابعة لهيئة الرقابة المالية.

وفي 2017 تعاقد نادي باريس سان جيرمان مع البرازيلي نيمار مقابل 222 مليون يورو (258 مليون دولار) لتصبح أغلى صفقة في العالم.

كما تعاقد النادي الفرنسي أيضاً مع كليان مبابي على سبيل الإعارة من موناكو في صفقة من المنتظر أن تصبح دائمة في هذا الصيف.