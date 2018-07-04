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القراصنة يثيرون ذعر المتلقي

البريد الإلكتروني المزيف يستخدم أسماء حقيقية وفواتير وهمية

البريد الإلكتروني المزيف يستخدم أسماء حقيقية وفواتير وهمية
weam.co/530251
برلين- الوئام:

حذر مكتب التحقيقات الجنائية بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية من الرسائل الإلكترونية، التي تشتمل على فيروسات عن طريق إرسال فواتير مزيفة مرفقة بها.

وأوضح المكتب الألماني أن بعض هذه الرسائل تتضمن الاسم الحقيقي للمتلقي أو العنوان البريدي الصحيح أو الرقم الهاتفي.

وتدعي مثل هذه الرسائل عدم دفع الفاتورة بصورة صحيحة بسبب مشاكل في طريقة الدفع بواسطة الخصم المباشر، أو غياب رصيد في الحساب.

ويهدف القراصنة بهذه الرسائل إلى إثارة ذعر المتلقي لينقر على المرفقات التي من المفترض أنها توفر بياناً كاملاً بالتكاليف.

وفي الواقع تكون المرفقات عبارة عن ملفات مضغوطة ZIP تحتوي على جميع الفيروسات والشفرات الضارة بنظام مايكروسوفت ويندوز.

وأكد الخبراء الألمان أنه لا يجوز أبدا فتح أي مرفقات أو النقر على أي روابط موجودة في مثل هذه الرسائل، وإزالتها فوراً.

وأشار مكتب التحقيقات الألماني إلى أن القراصنة يستغلون عناوين مرسلين وأسماء شركات مختلفة، تكون حقيقية، ولكن يُساء استعمال أسماء هذه الشركات والبنوك.

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