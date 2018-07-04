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لم يصدر أي قرار من الهيئة

«الطيران المدني» يكشف حقيقة منع شحن الكراتين بالمطارات

«الطيران المدني» يكشف حقيقة منع شحن الكراتين بالمطارات
weam.co/530254
الرياض- الوئام:

أكد المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني، عبدالله الخريف، أن ما تردد عن تطبيق قرار يمنع المسافرين من شحن، أو إدخال علب الكرتون في المطارات غير صحيح.

وأكد الخريف أنه بعد التحري من المسؤولين المعنيين في الهيئة، اتضح أنه لم يصدر أي قرار من الهيئة بالمنع.

من جهته، أكد متحدث الخطوط السعودية، فهد باهذيلة عدم صحة ما تردد عن تطبيق قرار يمنع المسافرين من شحن علب الكرتون على طيران الخطوط السعودية، مؤكدًا أنه لم يصلهم أي قرار في الشأن ذاته حتى الآن.

وكانت معلومات متداولة أشارت إلى أن الجهات المختصة منعت المسافرين من شحن أي مواد في علب الكرتون في مطارات المملكة، وهو ما تم نفيه رسمياً.

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