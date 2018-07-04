مورغان ستانلي: العقوبات على إيران سترفع سعر النفط لـ85 دولاراً

واشنطن- الوئام:

حذر بنك الاستثمار الأمريكي “مورغان ستانلي” من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في الربع الثاني من العام الحالي، بأكثر من التوقعات السابقة، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حرمان إيران من تصدير نفطها بدايةً من نوفمبر المقبل.

وحسب تقرير البنك فإن السياسة الأمريكية المتشددة يمكن أن تقلص إنتاج إيران من النفط ببـ1.1 مليون برميل يومياً في الوقت الذي يزيد فيه الطلب على النفط في الأسواق.

كما توقع البنك استمرار تراجع إنتاج ليبيا وأنغولا بأكثر من التقديرات، ما يعني نقص إمدادات الخام في السوق العالمية بنحو 600 ألف برميل يومياً في النصف الثاني من العام الحالي.

ونتيجة لذلك يتوقع البنك الأمريكي ارتفاع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال إلى 85 دولاراً للبرميل في الأشهر الستة المقبلة، بما يزيد بـ7.5دولارات للبرميل، عن التوقعات السابقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعادل فيه سعر خام برنت حالياً 75 دولاراً للبرميل، وهو أقل قليلا من مستواه في مايو الماضي، عندما بلغ 80.50 دولاراً للبرميل، أعلى مستوىً في ثلاث سنوات ونصف.

وارتفع السعر بـ 5% في الأسبوع الماضي بعد تصريحات مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية للصحافيين عن ضغط الإدارة الأمريكية على الدول المستوردة للنفط الإيراني، لوقف شرائه بدايةً 4 نوفمبر المقبل.