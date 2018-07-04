السعودية تعتزم تغيير آلية تسعير النفط في آسيا

الرياض- الوئام:

ذكرت عدة مصادر تجارية اليوم الأربعاء أن أرامكو السعودية تعتزم تغيير الآلية المستخدمة في تسعير مبيعات نفطها الخام الطويلة الأمد إلى آسيا في وقت لاحق هذا العام.

وقالت المصادر إن الصيغة الجديدة ستستند إلى متوسط الأسعار الشهرية للعقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة ومتوسط السعر النقدي لخام دبي على منصة وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس لتسعير النفط.

وأضافت المصادر أن من المتوقع أن تخبر أرامكو السعودية الزبائن في آسيا بذلك في وقت لاحق اليوم.

ولم يتسن الحصول على تعليق من أرامكو السعودية وبورصة دبي للطاقة وبلاتس.

والعقود الآجلة لخام عمان، التي أطلقتها بورصة دبي للطاقة في 2007، هي العقود الآجلة عالية السيولة الوحيدة لخام من خامات الشرق الأوسط في آسيا.

وقال متعامل مع مصفاة في شمال آسيا “لن يكون هناك اختلاف كبير فيما يتعلق بالأسعار لأن الفروق السعرية بين الخام العماني على منصة بلاتس وفي بورصة دبي للطاقة ضئيلة للغاية”.