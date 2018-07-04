أمريكا: وفاة طالبان سعوديان غرقاً عند محاولتهما إنقاذ طفلين

الرياض- الوئام:

وافت المنية مبتعثين سعوديين غرقًا في نهر تشكوپي في ولاية ماساتشوستس الامريكية عند محاولتهما لإنقاذ طفلين سحبتهما أمواج النهر.

وقد صرّحت السلطات بولاية ماسيستيوشس اليوم الثلاثاء عن هوية الشابين السعوديين ذيب اليامي و جاسر الراكة تغمدهما الله بواسع رحمته .

فيما أوضحت السلطات ان جثة أحد الضحايا وُجدت يوم الجمعة ليلًا في حين أن الاخرى تم إيجادها صباح يوم أمس الاثنين في تمام الساعة السابعة والنصف.

وقال المتحدث باسم مكتب محامي مقاطعة هامبدن أنثوني قولوني أنه في يوم الجمعة تلقت الشرطة نداء استغاثة لمجموعة من السباحين بالقرب (Red Bridge Road) في حين أفاد شهود عيان أن طفلين واجها صعوبة في السباحة بسبب التيارات المائية القوية.

في هذه الأثناء حاول العديد من المتواجدين انقاذهما ولكن اثنين من المنقذين جرفتهم التيارات بعيدًا.

الجدير بالذكر ان المبتعث “ذئب اليامي” البالغ من العمر 27 ملتحق بجامعة هارتفورد في السنة الرابعة في تخصص الهندسة المدنية؛ في حين “جاسر الراكة”، 25عامًا، انتقل إلى جامعة نيوانجلاند الغربية الخريف الماضي لدراسة الهندسة المدنية. وقد أصدرت الجامعتين بيانًا يتضمن مواساتها لعائلة كلًا من اليامي والراكة.