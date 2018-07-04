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كان يستقل عجلة عسكرية

مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش بالعراق

مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش بالعراق
weam.co/530271
بغداد- الوئام:

أعلنت قيادة عمليات الأنبار اليوم الأربعاء، مقتل قيادي بارز في داعش، في المحافظة الواقعة غرب العراق.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عنها أن طيران التحالف الدولي دمر عجلة لعصابات داعش الإرهابية شرق الطريق الرابط بين الكيلو 160 وناحية النخيب شرق قرية الكسرة.

وأضاف البيان أن الهجوم أدى إلى مقتل قيادي بارز بالتنظيم كان يستقل العجلة المذكورة.

كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أعلن العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في بلاده، ورغم ذلك لا تزال هناك عمليات متواصلة تستهدف فلول التنظيم، الذين ينفذون أعمال عنف في المناطق بين محافظات صلاح الدين، والأنبار، ونينوى.

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