الذهب يلامس أعلى مستوى في أسبوع

بنجالورو -الوئام:

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوع اليوم الأربعاء متعافية من أدنى مستوى في سبعة أشهر الذي لامسته في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار الذي عزز الطلب على المعدن الأصفر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1260.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:12 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى له في أسبوع عند 1261.10 دولار للأوقية.

وصعد المعدن الأصفر أكثر من 20 دولارا مقارنة مع المستوى المتدني الذي بلغه أمس الثلاثاء عند 1237.32 دولار للأوقية، وهو أضعف مستوى له منذ 12 ديسمبر كانون الأول.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.6 بالمئة إلى 1261.30 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات كبرى، بنسبة 0.3 بالمئة إلى 94.421 .

ويجد الذهب دعما في تراجع الدولار، إذ يقلل من تكلفة المعدن المقوم بالعملة الأمريكية على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء بفعل تصاعد المخاوف من التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قبل حلول الموعد النهائي لفرض رسوم أمريكية على واردات صينية بمليارات الدولارات.

وغالبا ما يعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والمالية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 16.13 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم أكثر من واحد بالمئة إلى 950.80 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 837.74 دولار للأوقية، بعدما نزل أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2008 عند 793 دولارا للأوقية.

وستبقى الأسواق الأمريكية مغلقة اليوم الأربعاء بمناسبة عطلة يوم الاستقلال.