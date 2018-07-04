«أوبر وكريم» تجريان محادثات للاندماج في الشرق الأوسط

الرياض -الوئام:

تجري شركتا “أوبر” و “كريم” محادثات تمهيدية للجمع بين خدماتهما في الشرق الأوسط ، على أمل حل التنافس المكلف في الوقت الذي تستعد فيه أوبر للاكتتاب العام العام المقبل ، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على المسألة وطلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لأن المحادثات خاصة، بحسب ما نقلت “بلومبيرج”.

ناقشت الشركتان عددا من هياكل الصفقات المحتملة ، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق حول الخطوط.

وقد باعت “أوبر” عملياتها في جنوب شرق آسيا وروسيا والصين. وفي مناقشاتها مع “كريم”، قالت “أوبر” إنها ستحتاج إلى امتلاك أكثر من نصف الشركة المدمجة ، إن لم يكن شراء شركة “كريم” على الفور ، وفقا لأشخاص مطلعين على المحادثات.

ورفض متحدث باسم “أوبر” التعليق. ورفضت مها أبوالعينين ، المتحدثة باسم “كريم” ، التعليق على المحادثات ، مضيفة في بيان أن الشركة “بدأت للتو” في خططها التوسعية.

وبموجب ترتيب مقترح ، سيدير ​​قادة “كريم” الحاليون الأعمال المشتركة الجديدة على أساس يومي مع الاحتفاظ بواحد أو كلا من العلامات التجارية المحلية للشركتين ، حسب ما قال المصدر.

وقال المصدر إن المناقشات مستمرة وقد لا تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق.